Ilpiacenza.it - Vino bianco, i vitigni autoctoni Molinelli e Lisöra nei registri regionali e nazionali

Leggi su Ilpiacenza.it

Non poteva che chiudersi con un brindisi l’incontro che si è tenuto nella Sala Ricchetti della sede centrale della Banca di Piacenza per la firma della convenzione che l’Istituto di credito di via Mazzini ha stipulato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, che - attraverso.