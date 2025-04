Cinemaserietv.it - American Psycho 25 anni dopo: “Il film amato dai bros di Wall Street, ma è una satira gay su di loro”

Ilha marcato i 25dalla sua uscita nelle sale, e in attesa del remake di Luca Guadagnino annunciato qualche tempo fa, la regista Mary Harron ne ha parlato in una recente intervista al Letterboxd Journal. Harron si è detta sorpresa dal fatto che oggi ilcon Christian Bale venga celebrato dai broker di, perché a suo dire è unasulla mascolinità dal punto di vista di un uomo gay, cioè lo scrittore Bret Easton Ellis. E tra le altre cose ha spiegato che la trama è rimasta attuale, perché è la critica ad una società che oggi si è fatta più “predatoria” di allora.Mary Harron e Christian Bale sul set diA Letterboxd Journal, Harron ha spiegato:“Sono così perplessa da tutto ciò. Non credo che io e la co-sceneggiatrice Guinevere Turner ci aspettassimo che ilvenisse accolto dai bro di, per nulla.