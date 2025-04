.com - Mattarella operato al Santo Spirito. Ha trascorso una notte tranquilla

ROMA – Hauna, fra martedì 15 e mercoledì 16 aprile 2025, il presidente della Repubblica, Sergioieri sera all’ospedaledi Roma. L’intervento programmato era per un impianto di pacemaker.si è fatto ricoverare dopo aver completato gli impegni previsti in agenda per la giornata di ieri. .L'articoloal. Haunaproviene da Firenze Post.