L’ostacolo europeo alla pace

I commentatori del mainstream pare godano nell’osservare i fallimenti di Donald Trump nei negoziati sull’Ucraina. Dopo essere rimasti tramortiti e mortificati in avvio di presidenza dagli incontri fra USA e Russia che stavano gettando le basi per una tregua, si sono impegnati in articoli da gufi, per poi gettarsi come avvoltoi sul presidente americano che oggi fatica non poco a trovare un’intesa col Cremlino.Ricostruzioni di parteMa di chi è la colpa? Ovviamente per i media, che da tre anni si limitano a fare il copia-e-incolla delle veline di guerra, le responsabilità cadono tutte su Trump e Vladimir Putin, che se le dividono equamente. Il primo, Trump, è definito inca, indegno populista, elefante in una cristalleria, dilettante allo sbaraglio. Il secondo, Putin è descritto come novello Hitler che non vuole lama nutre le ambizioni imperialiste di annettersi tutta l’Ucraina per poi arrivare a Lisbona.