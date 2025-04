Donnapop.it - Ma cosa è successo tra Federica Pellegrini e Sinner e perché lei si sbaglia di grosso? Ecco cosa ha detto

ha acceso un polverone con le sue recenti dichiarazioni su Jannik, toccando un nervo scoperto nel panorama dello sport italiano. In un’intervista a La Repubblica, la Divina ha espresso un giudizio molto critico sulla gestione del caso antidoping che ha coinvolto il tennista altoatesino, alimentando polemiche e insinuazioni.Ma a far discutere non è solo il contenuto delle sue parole, quanto la determinazione con cui ha scelto di non fare marcia indietro, nemmeno di fronte alle evidenze. Anzi, sui social ha ribadito il suo punto di vista con frasi che sembrano nascondere nuove frecciatine, difendendo un’opinione basata però su ricostruzioni imprecise e facilmente smentibili dai fatti. Una presa di posizione che ha spiazzato molti, specie considerando il ruolo istituzionale che oggi ricopre come membro del CIO e della giunta del CONI.