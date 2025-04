Iodonna.it - Nuovo vaccino per prevenire polmoniti negli adulti e anziani: cosa serve sapere

La Commissione Europea (CE) ha approvato ilpneumococcico coniugato 21-valente di MSD (V116) per l’immunizzazione attiva per laprevenzione della malattia invasiva e della polmonite causata da Streptococcus pneumoniae in individui di età pari o superiore a 18 anni. Ilè specificamente progettato per proteggere glidai sierotipi responsabili della maggior parte dei casi di malattia pneumococcica invasiva (IPD). Un grande passo avanti per salvare e allungare la vita di migliaia di persone. Polmonite: come riconoscerla, le cure e l’importanza della prevenzione X Ilcontro la polmoniteL’approvazione CE di questosi basa sui dati di sicurezza e immunogenicità del programma clinico STRIDE di Fase 3.