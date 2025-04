Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "perché devi lasciarla": il consiglio al compagno di Angela dopo la puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ieri, martedì 15 aprile, è andata in onda una nuovadi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato, in rappresentanza della Regione Puglia. La ragazza si è presentata in studio insieme alGiuseppe e insieme hanno pescato il pacco numero 1. La concorrente ha raccontato ai telespettatori di lavorare come infermiera e di essere mamma di una bimba di un anno e mezzo di nome Giulia. Nonostante un ottimo inizio di gara - in pochi secondo i due hanno fatto fuori i pacchi da 200, 500 e zero euro -, la sfortuna ha avuto il sopravvento. La coppia ha infatti eliminato alcuni tra i pesi massimi di: i 100mila e i 50mila euro. Verso la fine della, sul tabellone erano rimasti solo i 20mila, 30mila e 200mila euro.