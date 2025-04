Cina PIL 54 su base annua a gen mar

Romadailynews.it - Cina: PIL +5,4% su base annua a gen-mar

Il prodotto interno lordo (PIL) dellae’ cresciuto del 5,4% sunel primo trimestre del 2025, hanno mostrato oggi i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Il PIL del Paese ha raggiunto i 31.875,8 miliardi di yuan (circa 4.420 miliardi di dollari) nel periodo, secondo i dati dell’NBS. Sutrimestrale, l’economia e’ cresciuta dell’1,2% nei primi tre mesi. L’anno scorso il PIL cinese e’ cresciuto del 5% anno su anno, e il Paese ha fissato come obiettivo per il 2025 una crescita economica per l’interno anno pari a circa il 5%. Agenzia Xinhua