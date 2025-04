Trentotoday.it - La Clarina diventa "Zona 30": al via la sperimentazione

Leggi su Trentotoday.it

Inizieranno questa settimana (salvo maltempo) i lavori stradali nel quartierea Trento, per dare avvio alladi una nuova30 nell’area compresa tra il torrente Fersina, viale Verona, via Degasperi e via Fermi (strade non interessate dai lavori).L’intervento prevede.