Esultazioni e sconforto per il principe William e il figlio George alla partita contro il Paris Saint Germain Aston Villa è fuori dalla Champions League

Iodonna.it - Esultazioni e sconforto per il principe William e il figlio George alla partita contro il Paris Saint-Germain: l'Aston Villa è fuori dalla Champions League

Leggi su Iodonna.it

Cinque goal ma un’ennesima sconfitta per ile il, ieri allo stadio di Birmingham per ladell’il. Il match dellasi è concluso 3-2 in favore del team inglese, in un risultato che però, dopo l’eccitazione e le grandidei due Royal sugli spalti, si è tramutato presto in sguardi sopraffatti ddelusione. Ilcon il piccolo: esultanza al gol dell’a Parigi X Ilportaallo stadioSeduti nell’area vip dello stadio,, 42 anni e patrono della Federazione Calcio inglese, fin dall’inizio aveva mostrato segni di ansia e preoccupazione.