Ilnapolista.it - Tutto il Napoli a cena, paga Edo De Laurentiis. Conte si diverte cantando ‘O Sarracino

Ieri sera Edoardo Deha organizzato unadi squadra alla Tavernetta Colauri. Un evento per staccare un po’ la spina a cui era presentelo staff di. Nei video che circolano sui social network si vedono i giocatori e il tecnico salentino godersi il buon cibo campano, la musica e la nota comicità di Mariano Bruno.Ilalla Tavernetta ColauriI colleghi di Pianetamostrano su X come Mariano Bruno ha allentato la tensione del campionato con le sue battute. Coinvolto anche Lukaku che non riesce a trattenere le risate. Show di #Lukaku insieme a Mariano #Bruno #Ssc#Colauri ##Spettacolo #Squadra pic.twitter.com/oLpWeao6Lr— Pianeta(@PianetaN) April 15, 2025Nel video diffuso da Guido Olivares su X invece spazio alla cultura musicale napoletana:ila Tavernetta Colauri.