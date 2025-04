Pensioni 2025 Quota 41 sfuma anche nel 2025 Il Def ‘parla’ chiaro

Leggi su .com

Se da un lato si continua a discutere sull’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2027 e sulle rassicurazioni da parte dell’esecutivo sulla sterilizzazione dell’aumento stesso, dall’altra i lavoratori continuano a chiedersi se le altre promesse elettorali verranno mai rispettate dal Governo in carica, nessuno può dimenticare la sbandierata ‘abolizione della legge Fornero’, attualmente più che vigente, e la41 per tutti senza limiti entro fine legislatura, al momento l’unica possibilità concessa dal Governo é stata la41 a partire dai 62 anni d’età e tutta contributiva, dunque ben distante da quanto promesso. Ma Durigon ha sempre continuato a ribadire che la41 si farà entro fine legislatura, lasciando dunque intendere che é ancora nei piani del Governo. Ora riemenrgono i primi dubbi relativialdopo le anticipazioni sul Def, i dettagli:nuovamente41? Def parlao così pareSono diversi i quotidiani di peso, dunque fonti più che attendibili, che danno per quasita l’potesi della41per il, si pensi al Messagero che titola la sua notizia con : “41 saltanel? Cosa dice il Def e cosa può fare il governo‘ oppure Il Mattino che intitola: ”, ipotesi41 saltanel? Cosa dice il Def e le possibili mosse del governo“, o ancora Il Gazzettino: “41: Cosa dice il Def e cosa può fare il Governo”.