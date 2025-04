WWE NXT in fiamme ufficiale The D’Angelo Family vs The Dark State a Stand amp Deliver

Zonawrestling.net - WWE: NXT in fiamme, ufficiale The D’Angelo Family vs The Dark State a Stand & Deliver

L’episodio del 15 aprile di NXT è stato ricco di eventi, essendo l’ultima tappa prima dia Las Vegas, ma le cose sono rapidamente sfuggite di mano quando uno Street Fight Match è stato interrotto e un match importante è stato annunciato.La rissa programmata tra The(Saquon Shugars, Cutler James e Dion Lennox) e lanon è nemmeno partita davvero. Appena sono volati i primi pugni, una squadra di poliziotti è arrivata all’improvviso e ha fermato tutto sul nascere. Poi è arrivata la svolta: Tonyè comparso e ha rivelato di essere stato lui a chiamare la polizia.Tony ha guardato dritto negli occhi i membri di Thee ha ufficializzato la cosa: “Volete combattere? Lo farete. a.” OH. MY. GOD. The D'Angeloandjust absolutely DESTROYED one another.