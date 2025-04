Mistermovie.it - Silent Night, Deadly Night: il remake vedrà Rohan Campbell protagonista?

Il classico horror nataliziosta per tornare, con un volto noto agli appassionati del genere., già visto in Halloween Ends nei panni del tormentato Corey Cunningham, è stato scelto per interpretare Billy Chapman, l'iconico assassino travestito da Babbo Natale. Il film sarà diretto da Mike P. Nelson e prodotto dal team responsabile del franchise Terrifier, con Brandon Hill e Brad Miska alla produzione esecutiva per Cineverse.sarà il nuovo volto dell’orrore festivoL’opera originale del 1984 raccontava la storia di un bambino traumatizzato dall'omicidio dei suoi genitori da parte di un uomo in costume natalizio. Cresciuto in un orfanotrofio opprimente, Billy finiva per trasformarsi in un giustiziere omicida con addosso lo stesso vestito rosso e bianco.