Bialetti è cinese c’è l’accordo con Nuo Capital un piano per il maxi debito

La holding lussemburghese Nuo, che fa capo a un grande imprenditore, ha concluso un accordo per l’acquisizione di, storico marchio italiano. La società sarà tolta dalla Borsa di Milano e passerà completamente in mani private.Il passaggio più delicato di questa operazione è ildie la sua ristrutturazione. Sono previsti due diversi finanziamenti per un totale di quasi 150 milioni di euro. L’obiettivo finale di questa acquisizione è però il rilancio del marchio italiano.per l’acquisizione diNuoacquisterà, comprando il 78,567% delle sue azioni entro giugno. Queste quote della società provengono dai suoi due principali azionisti,Investimenti eHolding (59%) oltre a Sculptor Ristretto Investment (19,5%).