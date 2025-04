Tg24.sky.it - Bologna, assolti da stupro. "Vittima consenziente anche se ubriaca"

Non fu, lei erase aveva bevuto. Dopo il collegio penale di Ravenna in primo grado, la corte d'appello diha confermato la sentenza di assoluzione piena, "perché il fatto non costituisce reato", di due giovani imputati per violenza sessuale di gruppo per induzione con abuso delle condizioni della, una giovane all'epoca 18enne che aveva bevuto vino e superalcolici. Si tratta di 34enne e di un 35enne all'epoca ex calciatoredel Ravenna, che aveva immortalato la scena. Lo riportano Resto del Carlino e Corriere di Romagna. Per l'accusa era stata stuprata e filmata in un appartamento nel quale nell'ottobre 2017 era stata accompagnata a spalla dopo una serata in un locale di Ravenna durante la quale aveva bevuto molto. Ma dopo l'assoluzione di primo grado, che aveva sollevato diverse polemiche con tanto di corteo organizzato da associazioni contro la violenza di genere, ieri è stata la volta dell'assoluzionein appello a