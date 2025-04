Lanotiziagiornale.it - La pace in Ucraina è un rebus: Trump si dice ottimista, mentre Lavrov frena

Dagli Stati Uniti, l’amministrazione di Donaldcontinua a ripetere che Vladimir Putin vuole “unaduratura” e che questa sarebbe ormai dietro l’angolo, al punto che si attendono novità “a breve”. A dirlo è l’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che, di ritorno dal colloquio a Mosca con lo zar, ha dichiarato in un’intervista a Fox News che “la richiesta di Putin è di raggiungere unapermanente”, aggiungendo che “potremmo essere sul punto di qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero”.Peccato che questa ondata di ottimismo sembri scontrarsi con quanto accade sul campo di battaglia, dove i bombardamenti continuano senza sosta. Perfino il Cremlino, pur ammettendo che i negoziati con gli USA procedono positivamente, ha raffreddato l’entusiasmo del tycoon, rivelando che “la questioneè così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati”.