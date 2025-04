Lanotiziagiornale.it - Santanchè, falsa partenza. Nel processo Visibilia le accuse sono da riscrivere

È stata una giornata ricca di colpi di scena quella di ieri al Palazzo di Giustizia di Milano dove si celebrava la prima udienza del primoa carico di Daniela. La ministra del Turismo era infatti chiamata a rispondere insieme con i suoi 16 coimputati – tra i quali il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro – dell’accusa di falso in bilancio, per le false comunicazioni sociali della societàSrl e per le carenze nel modello organizzativo.Tutto da rifareTuttavia (primo colpo di scena) per la Corte la Procura deve “riformulare i capi d’imputazione” a carico degli imputati. In base alla nuova giurisprudenza infatti i pm dovranno suddividere le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e indicare quale sia stato il deficit organizzativo disrl in liquidazione.