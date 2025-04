Lanazione.it - Aggressione brutale nel centro storico di Lucca, anziano accoltellato per pochi spiccioli

, 16 aprile 2025 – La sua ‘colpa’? Uscire di casa per portare fuori il cane. E proprio mentre passeggiava neldiè statoper rapinarlo deiche aveva con sé. Vittima della feroceun pensionato di 78 anni che ieri sera, 15 aprile, intorno alle 23 camminava in via del Battistero nei pressi della cattedrale di San Martino. L’uomo è stato avvicinato da due uomini che gli che gli hanno chiesto insistentemente soldi.Nel tentativo di reagire, l'ha ricevuto tre coltellate a una spalla. Le urla del 78enne hanno richiamando l’attenzione di alcuni residenti che hanno fatto fuggire i due uomini col borsello del pensionato al cui interno c’erano. Il portafoglio è stato poi ritrovato vicino alle Poste.Il 78enne, riverso a terra in una pozza di sangue, è stato trasportato in codice rosso con l'ambulanza della Croce Verde al pronto soccorso e ricoverato all’ospedale San Luca.