Anteprima24.it - Ospedale San Pio, Barone (Lega): “La Regione ripristini la Stroke Unit di II livello e corregga un’ingiustizia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“La marginalizzazione delladi Benevento è il risultato diretto delle scellerate scelte politiche ed organizzative del Pd e degli alleati che guidano laCampania, come dettagliato nel Piano della Rete Ictus 2024 e nei suoi alti tecnici”. A dirlo è Luigi, responsabile Enti Locali dellaSalvini Premier in Campania. “Il Piano regionale, richiamando il DM 70/2015, stabilisce che per mantenere unadi IIoccorre raggiungere una casistica minima di 500 ricoveri annui e garantire la disponibilità di trattamenti avanzati come la trombectomia meccanica. Nel 2023, l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento non ha raggiunto questi standard: i ricoveri sono stati inferiori alla soglia e non sono state effettuate trombectomie meccaniche nel 2022 e 2023, nonostante la procedura sia ormai uno standard di cura per l’ictus ischemico acuto”, aggiungeche continua: “Il Piano Ictus 2024 ha assegnato ad Avellino (AO S.