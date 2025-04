Agi.it - Coni, si apre la partita del dopo-Malagò. In pista la prima donna

AGI - I 12 anni di Giovannial timone delresteranno per sempre nella storia, con 142 medaglie olimpiche, due Olimpiadi della neve e del ghiaccio assegnate all'Italia - Milano Cortina 2026 e Dolomiti Valtellina 2028 per i campioni del domani - e tanto peso in più per lo sport azzurro. Il mandato di GiovanniSe una volta c'erano i 'nebioliani', i fedelissimi del presidentissimo dell'atletica, Primo Nebiolo, ora ci sono tanti 'malagoniani', quelli che avrebbero voluto Giovannipresidente a vita dello sport italiano. Non è possibile, la legge per ilnon lo consente, massimo tre mandati e poi si passa il timone. "Mi inchino alla legge, ma non è giusto, i risultati sportivi non sono bastati", ha detto amaro e piccato l'ormai uscente numero uno dello sport italiano.