Inflazione ancora in aumento a marzo 19 Corrono alimentari e spese per la casa

L’italiana insi è attestata all’ 1,9%. Lo fa sapere l’Istat, rivedendo lievemente al ribasso la stima preliminare (2%) diffusa ad inizio mese. Rispetto a febbraio i prezzi sono saliti in media dello 0,3%. L’mostra dunque un’accelerazione, a febbraio si attestava all’1,6%, a gennaio all’1,5% e a dicembre all’1,3%. L’acquisita per il 2025 (ovvero il dato che si avrebbe a fine anno in caso di variazioni nulle da qui alla fine dell’anno, ndr) è ora pari all’1,3%.Accelera anche il carrello della spesa, ovvero il sottoindice dedicato ai soli beni, per la cura dellae della persona, che segna ora + 2,1% rispetto a2024, dal +2% di febbraio. Resta invece stabile l’andamento dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto a +1,9%.L’incremento dei prezzi dipende soprattutto dai beni energetici (+2,6%, da +0,6%) e daglinon lavorati (+3,3%, da +2,9%).