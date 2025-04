Iodonna.it - Un giorno presenzierà a banchetti di Stato e cerimonie pompose. Ma oggi la principessa fatica in mare come qualunque altro guardiamarina

Non solo galateo eLeonor di Spagna, futura regina iberica, si muove tra cime, sestanti e corde nauticheuna vera. A bordo del Juan Sebastián de Elcano, la nave scuola della Marina spagnola, ladelle Asturie è immersa in un’esperienza che sa di sale, disciplina e cameratismo. Da gennaio, tra cieli mutevoli e mari sconfinati, Leonor ha intrapreso un viaggio formativo che attraversa continenti e mette alla prova fisico, mente e spirito. Leonor di Spagna: i suoi look più belli guarda le foto Addestramento militare di Leonor di Spagna: cosa sta facendoImbarcata l’11 gennaio a Cadice con tanto di saluto da parte dei genitori, Leonor ha seguito le orme del padre, re Felipe VI, che nel 1987 aveva solcato le stesse acque.