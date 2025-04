Ilfattoquotidiano.it - Mistero Milan, quando arriva il nuovo ds? Lo scenario dopo l’incontro tra Furlani e Igli Tare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Di certo c’è solo una cosa: i colloqui. Perché per tutto il resto aleggia un alone diche in casadeve sparire presto, se si vuole programmare il futuro con efficacia. E come sempre, bisogna guardare ai fatti per trarre poi eventuali conclusioni:la vicenda piuttosto clamorosa legata a Paratici, l’adè tornato a valuuna rosa di candidati che già aveva sulla sua scrivania da marzo. Ai tempi, la shortlist era composta da tre nomi: Berta (ora ufficialmente all’Arsenal), Paratici appunto e. Di nome papabile è rimasto solo l’ultimo. E l’ultimo è stato incontrato.Appuntamento a Roma nella giornata di ieri, martedì 15 aprile. L’obiettivo era capire la linea programmatica, le idee, i costi e il possibile budget su cui lavorare non solo per il prossimo calciomercato, ma per le prossime stagioni.