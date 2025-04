Juventusnews24.com - Tonali Juventus, i bianconeri preparano l’offerta al Newcastle: 30 milioni di euro più quella contropartita. L’indiscrezione

di RedazioneNews24, 30dipiù: la possibile offerta del club bianconeroSandroè in cima alla lista del calciomercato Juve per la prossima stagione. Come riportato da calciomercato.com, il club bianconero avrebbero già un’idea riguardo alla possibile offerta da presentare al: 30dipiù il cartellino di Douglas Luiz.L’ex Aston Villa ha ancora estimatori in Premier League e potrebbe diventare un’importante pedina di scambio. Il, però, valuterebbefino a 70di.Leggi sunews24.com