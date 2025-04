Lanotiziagiornale.it - Cyber crimine in crescita: l’Unione Europea sempre più nel mirino degli attacchi ransomware

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Europa è diventata il bersaglio principale del, con il 39%globali che colpiscono i Paesi del. A rivelarlo è un’analisi presentata alla Camera dei deputati, condotta da Twin4in collaborazione con la divisionesecurity di Maticmind. Lo studio evidenzia come la minaccia informatica non sia più un semplice rischio tecnologico, ma una vera sfida geopolitica che mette a rischio la sovranità digitale e la stabilità economica dell’intero continente.Le PMI europee, bersaglio privilegiato delNeldei gruppicriminali ci sono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), vero motore economico del, spesso vulnerabili per carenze strutturali nella sicurezza informatica. Secondo l’analisi, esiste una correlazione diretta tra alto PIL pro capite e incidenza di, così come tra livello di digitalizzazione e diffusione di malware e infostealer.