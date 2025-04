Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato sul Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo per Parco dei Medici in direzione della pia rallentamenti sono segnalati anche sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi sulla stessa viarallentato tra Fidene via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale rallentamenti sulla Pontina tra Mostacciano e la Colombo mentre sulla Colombo e lasta rallentando all'altezza via di Acilia Ina direzione dell'EUR i fine su via Aurelia Antica rallentamenti all'altezza di largo Don Guanella https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/16/fileebe6d453-3a34-4a3e-ab90-c1f521872a47PmCADtRuPor27H6dGmq.flac