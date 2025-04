Ilfattoquotidiano.it - Gran Bretagna, la Corte suprema: “Le persone transgender non hanno diritto a essere riconosciute come donne”

Lenondalla legge e a condividere tutele previste per chi sia nato biologicamente di sesso femminile. Lo ha stabilito oggi labritannica, accogliendo il ricorso di For Women Scotland, contro il governo locale della Scozia: promotore d’una legislazione volta a garantire il riconoscimento della definizione dianche alletrans che abbiano chiesto e ottenuto un cosiddetto ‘Gender Recognition Certificate‘ (Grc). La sentenza vale per l’Inghilterra e il Galles, oltre alla Scozia, su uno sfondo di polemiche che non si placano.Il verdetto, molto atteso, è arrivato dopo due lunghe udienze svoltesi a novembre durante le quali le parti avevano esposto le rispettive argomentazioni, sostenute da organizzazioni schierate in un senso o nell’altro.