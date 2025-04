Formiche.net - Quale visione per i Balcani di domani. La traccia del governo italiano

L’Italia e i, obiettivo riunificazione in ottica Ue. L’approccio delverso i Paesi del costoneco si è caratterizzato per un costante attivismo, sia con l’obiettivo di favorire le politiche europee sull’allargamento che per riallacciare fili in passato non sempre stretti e solidi. Una postura confermata da politiche, forum bilaterali e incontri a vari livelli, che oggi segna altri due elementi: la visita a Palazzo Chigi del primo ministro del Montenegro Milojko Spaji? ricevuta da Giorgia Meloni e la Conferenza “Nuove visioni per ioccidentali 2025” ospitata alla Farnesina.Verso la riunificazionecaRicevendo Spaji?, la premier ha ribadito l’impegnoed europeo di rafforzare ulteriormente gli storici legami tra l’Italia e il Montenegro, soprattutto in settori nevralgici come l’energia, le interconnessioni, le infrastrutture, la difesa, la sicurezza e il contrasto alla criminalità transnazionale.