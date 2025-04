Metropolitanmagazine.it - Anthony Mackie è convinto che Avengers: Doomsday darà le stesse sensazioni dei vecchi film Marvel

pensa cherievochi l’età d’oro delCinematic Universe. In una recente intervista con IGN,, che ha interpretato Sam Wilson in Captain America: Brave New World, ha anticipato che l’ultimo blockbuster dei fratelli Russo segna un ritorno in grande stile per il franchise. “Dovremmo iniziare questa settimana e saremo tutti lì a girare“, ha detto. “Sono tutti emozionati. Credo che, con la sceneggiatura e il ritorno dei fratelli Russo, sarà fantastico“. Ha continuato: “Sono davvero entusiasta di come sarà questo progetto.al pubblico quellaa sensazione che laha sempre avuto“. “”, che debutterà il 1° maggio 2026, vanta un cast stellare di ex eroi. Tra i membri del cast confermati figurano Chris Hemsworth nei panni di Thor, Danny Ramirez in quelli di Joaquin Torres, il nuovo Falcon, Sebastian Stan nei panni del Soldato d’Inverno e Paul Rudd nei panni di Ant-Man.