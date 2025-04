Mario Nava Necessaria Riduzione dei Costi per Ampliare Accesso alla Pensione Integrativa

Quotidiano.net - Mario Nava: Necessaria Riduzione dei Costi per Ampliare l'Accesso alla Pensione Integrativa

"Quasi tutti i Paesi europei si stanno muovendo, a passi più o meno rapidi, per dare un incentivo ai giovani per iniziare fin da subito a contribuire a una", ma per aumentare il numero degli aderenti è necessario che il sistema integrativo "non sia più un mercato di nicchia" e quindi l'industria deve "pensare a prodotti non per i ricchi o straricchi", ma "praticamente per tutti", abbassando idei prodotti. Ne è convinto, direttore generale della Dg Structural Reform Support della Commissione europea, intervenutoseconda giornata del Salone del Risparmio in corso a Milano.Secondoper contrastare la "pressione enorme" sul sistema previdenziale generata dai 25 milioni di over 65 che usciranno dal mercato del lavoro nei prossimi 25 anni, i sistemi pensionistici integrativi possono rappresentare una valida soluzione.