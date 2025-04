Internews24.com - Inter Bayern Monaco, il doppio ex Lucio: «Il mio cuore diviso, il Triplete ha plasmato la mia carriera. Le assenze dei bavaresi peseranno e i nerazzurri hanno quel vantaggio»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilex: le parole dell’ex difensore brasiliano in vista del ritorno di stasera a San Sirovistato da Absolut Fußall in vista didi stasera, ilex della partita di San Siro valevole per i quarti di finale di Champions League,, ha parlato così.PER CHI TIFO TRA? – «A dire il vero, è difficile decidere per quale squadra tifare. Questi sono i due club in cui ho giocato e con cui ho fatto la storia. Ecco perché il miosaràquando mercoledì l’giocherà contro il. Il migliore dovrebbe andare avanti!».DOVE MI SONO DIVERTITO MAGGIORMENTE? ALL’O AL? – «Mi sono divertito molto in ogni club in cui ho giocato, quindi non voglio impegnarmi con nessuno. I cinque anni aldavverola mia; lì ho potuto festeggiare molti titoli.