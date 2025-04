Torna 8220And Just Like That…8221 la terza stagione esce a maggio

Iodonna.it - Torna “And Just Like That…”: la terza stagione esce a maggio

Carrie Bradshaw e le sue inseparabili amiche sono pronte are sul piccolo schermo. Ladi AndThat., l’attesissima serie sequel di Sex and the City, debutterà venerdì 30in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Il nuovo teaser trailer, appena rilasciato, promette dodici episodi pieni di passioni, risate e qualche colpo basso, tra i toni eleganti e talvolta taglienti che hanno fatto la fortuna del franchise.Dopo aver affrontato lutti, separazioni e nuove dinamiche relazionali nelle prime due stagioni, Carrie, Miranda e Charlotte, ormai cinquantenni, si ritrovano in una New York estiva, dove la posta in gioco non è più solo l’amore, ma anche la libertà di reinventarsi.no anche Seema e Lisa, i due nuovi personaggi che hanno conquistato il pubblico con la loro forza e ironia.