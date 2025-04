Lanotiziagiornale.it - Buco da sei miliardi nelle casse dell’Inps, il condono targato Lega presenta il conto

Leggi su Lanotiziagiornale.it

E meno male che le pensioni sono un cavallo di battaglia della, con tanto di promessa, mai mantenuta, di abolire la riforma Fornero. Già, perché alcune delle misure volute proprio dal partito di Matteo Salvini, come le operazioni di “saldo e stralcio”, hanno finito per causare unda 6,6nei conti previdenziali.Questo ammanco riguarda in particolare le pensioni dei lavoratori dipendenti di aziende che hanno beneficiato delsui contributi non versati. Un vuoto che ora dovrà essere coperto dallo Stato, attingendo alla fiscalità generale per restituire all’Inps quanto perso con lo stralcio dei crediti contributivi fino al 2015.A lanciare l’allarme è stato il Civ, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ovvero l’organo che raple parti sociali all’interno dell’Istituto e che vigila sull’andamento dei conti e sull’equilibrio del sistema previdenziale.