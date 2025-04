Tvplay.it - Viviano sconvolto da Conte: la reazione dopo l’attacco in tv

Il Napoli vince contro l’Empoli 3-0, ma fa molto rumore una battuta di Antonioal termine della partita: ladiTre a zero tondo in casa, di risposta alla vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Ladegli azzurri è stata immediata e comincia così il rullino di marcia verso il finale di stagione, con un calendario che apparentemente sembra più semplice di quello dei nerazzurri. Eppure, Antonioha stuzzicato tv e giornalisti nel post-partita.L’allenatore del Napoli, infatti, ha ribadito sia a DAZN che in conferenza stampa un concetto: se il campionato è ancora in gioco, bisogna ringraziare solo il Napoli. Le altre hanno mollato, e sull’Inter c’è una sola antagonista. La sua squadra. Insomma, se giornalisti, opinionisti, giornali, tv e trasmissioni radiofoniche possono trovare spunti e parlare in questo periodo è grazie al lavoro che sta facendo il club partenopeo.