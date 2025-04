Lanotiziagiornale.it - TeleMeloni unisce le opposizioni: “Ora la riforma di Viale Mazzini”

Per un giorno lesi sono sedute dalla stessa parte del tavolo, non per un accordo elettorale ma per denunciare una deriva democratica. Il servizio pubblico è diventato espressione diretta del governo. L’informazione televisiva si restringe sotto il peso delle nomine, delle epurazioni, delle intimidazioni. E ladella Rai diventa l’occasione per reagire.Nel corso di un incontro alla Stampa Estera dedicato al Media Freedom Act, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Angelo Bonelli hanno chiamato il governo alle sue responsabilità, invocato unacondivisa e rivendicato l’urgenza di difendere la libertà di stampa. Non si tratta di un fronte unitario, ma qualcosa si muove. E la posta in gioco, stavolta, riguarda le regole del gioco.Il Media Freedom Act è legge, e l’Italia è già in ritardo.