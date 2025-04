Ilfattoquotidiano.it - “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo”: Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un bambino, l’annuncio sui social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nte edsaranno presto genitori. La notizia, attesa dai fan e ora confermata dai diretti interessati, è arrivata con un video pubblicato suiin cui si vede chiaramente il pancione dell’attrice 23enne e le prime ecografie. “Ilpiùsta per. Unin”, ha scritto la coppia su Instagram, accompagnando le immagini con un sottofondo musicale e una manciata di cuori blu, a confermare che il bebè sarà un maschio.nte estanno insieme dal 2021. Era febbraio, e avevano scelto proprio San Valentino per ufficializzare la relazione, pubblicando la loro prima foto insieme con un bacio. Da quel momento, non hanno più smesso di raccontarsi: viaggi, anniversari, ricorrenze. “Per sempre”, aveva scrittonte in una dedica alla compagna durante una vacanza in Sicilia.