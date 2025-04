Preso a coltellate per un borsello grave un 78enne a Lucca

Leggi su Corrieretoscano.it

– È stato aggredito a colpi di coltello un uomo di 78 anni in pieno centro anella serata di ieri (15 aprile).In due lo hanno accerchiato e dopo aver chiesto denaro lo hanno colpito, presumibilmente con un coltello, fra la spalla e il braccio. Sul posto, allertati dai residenti, sono arrivati auto medica e ambulanza della Croce Verde di, oltre alla polizia per dare il via alle indagini per individuare i responsabili.L’uomo è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso di, non in pericolo di vita ma ha 41 giorni di prognosi per le gravi ferite riportate.