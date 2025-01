Napolipiu.com - Serie A, la vera classifica: Napoli in testa dopo 19 giornate nonostante 8 rigori negati

Leggi su Napolipiu.com

A, lain19">Un’analisi dettagliata delladiA alla 19° giornata, depurata dagli errori arbitrali, vede ilini numerosi episodi sfavorevoli.Conduce ilnel campionato senza errori arbitrali. Stoico il primato partenopeo nel torneo condizionato dagli svariati errori arbitrali. Si pensi al VAR (Di Bello – Di Paolo) che interviene in– Parma (III giornata) per togliere un grosso rigore al. Si pensi al VAR (Di Paolo – Aureliano) che non interviene sul rigore inesistente fischiato all’Inter contro il(XII).Straordinario il primato azzurro nel contesto di un girone d’andata che ha visto i napoletani penalizzati in nove circostanze e con addirittura otto calci di rigore non concessi.