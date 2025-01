Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Rocca. Melandri: "Campus 2 con laboratori e startup. Oppure parco stile Usa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valerio, ex assessore alla culturaprecedente giunta Zattini, lei dirige il master in Fundraising. Sulla basesua esperienza come amministratore e docente, ritiene che sarebbe giusto percorrere l’idea del sindaco? Un2 nell’attuale carcere. "Penso che tra le varie strade percorribili sia una delle migliori". Ilha bisogno di ampliarsi? "Ildel quale disponiamo ora è sostanzialmente adeguato, salvo l’attuale assenza di un’aula magna che, però, sarà colmata una volta terminati i lavori all’auditorium Conad". L’auditorium all’ex Gil, in vialeLibertà, sarà adibito ad aula magna? "L’idea era quella: di sera ci saranno i concerti e di giorno sarà a disposizione dell’università in una zona non lontana dale in un edificio di pregio". Alcuni corsi di laurea, però, lamentano una carenza di aule.