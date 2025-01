Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Ponte Buggianese, momento d’oro

Due su due. Il ruolino di marcia del, in questo girone di ritorno, dice che la squadra biancorossa ha vinto le due partite fin qui giocate contro il Castelnuovo Garfagnana e la Pro Livorno Sorgenti. Due vittorie importanti in chiave salvezza, vista la classifica corta che si è venuta a creare in fondo al girone A di, e per il modo in cui sono venute. Se in Garfagnana i pontigiani si erano mostrati cinici e bravi a colpire gli avversari quando si spingevano in avanti, al "Pertini" è venuto fuori il ‘fuoco’ di una squadra giovane e che non molla mai. Merito del mister Federico Vettori e dei suoi ragazzi, per quanto messo finora in campo, ma anche della società, che nel mercato di riparazione si è mossa con giudizio, per trovare quelle pedine che effettivamente mancavano alla squadra.