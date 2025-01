Ilfattoquotidiano.it - Conte contro Meloni: “Non ha risposto sulle bollette e ha deviato l’attenzione senza dare soluzioni. Cittadini comuni dimenticati”

“Avete capito bene: Giorgianella conferenza stampa di tre ore non ha voluto dedicare il suo tempo per rispondereche aumentano per gli italiani. Non sono problemi suoi”. Così Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, in un video pubblicato sui social dopo la conferenza stampa di Giorgia.Oggi, secondo l’ex premier, “la presidente del Consiglio ha potuto fare quel che le riesce meglio: deviare, non affrontare i problemi e non. Proprio per questo aveva rimandato la conferenza stampa di fine anno del 2024 a metà gennaio, per evitare di parlare troppo della manovra lacrime e sangue approvata a fine dicembre”. “– attacca– si nasconde sugli aumenti dellefino al 30%, si nasconde sui rincari fino a mille euro a famiglia in vari settori, sull’aumento della pressione fiscale, degli stipendi dei ministri mentre gli italiani sono inchiodati a bassi stipendi e ai pensionati minimi va la miseria di 1,8 euro al mese,code per un esame in ospedale mentre si taglia sulla sanità”.