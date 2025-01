Thesocialpost.it - Alpinisti inglesi sull’Adamello: Samuel e Aziz amici fin da bambini. Ora la montagna li ha separati

Leggi su Thesocialpost.it

Harris eZiriat eranoda sempre. Si erano conosciuti a 11 anni sui banchi della Teddington School, a sud-ovest di Londra. Da allora non si erano mai persi di vista., 35 anni, aveva scelto Oxford per gli studi, mentre, 36 anni, si era trasferito a Brighton. Due percorsi diversi, ma un’zia che aveva resistito al tempo e alle distanze.Leggi anche: Adamello, trovato il corpo di uno deglidispersi: si cerca l’altro dispersoL’amore per laera uno dei legami più forti tra i due. A Capodanno erano partiti per un’escursione. Avevano brindato al nuovo anno al bivacco Malga Dosson, in Val San Valentino, ai piedi del Carè Alto. Volevano esplorare quella zona delle Dolomiti e avevano pianificato tutto con cura. Escursionisti esperti, conoscevano i rischi ma erano pronti ad affrontarli.