Mostre del giocattolo e modellismo. Diecimila visitatori nelle festività

È come di consueto l’epifania a decretare la fine degli eventi e delle attrazioni del cartellone cortonese Natale di Stelle voluta dall’amministrazione comunale con la regia della società in house Cortona Sviluppo. A tracciarne un bilancio soddisfacente è lo stesso Comune di Cortona con in testa il primo cittadino Luciano Meoni. Tra le novità particolarmente apprezzate di questa edizione spicca la mostra deld’epoca e delrealizzata all’interno dell’auditorium di Sant’Agostino visitata da oltre 10 mila persone. Un’esposizione composta da quattro grandi aree circondate da vetrine ed espositori che hanno accolto alcune perle del collezionismo. Questo pomeriggio si è tenuta la cerimonia conclusiva degli eventi nell’ambito della mostra di giocattoli d’epoca e modellini. Il sindaco Luciano Meoni ha ringraziato tutti i collezionisti che hanno contribuito alla realizzazione di questa esposizione.