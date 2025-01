Ilgiorno.it - La passerella sul Molgora ora è pronta

La nuovasulper la gioia dei runner. Il trait d’union in via Montalino che a Vimercate collega le sponde del torrente all’interno del Parco Pane è il punto cruciale di uno dei percorsi più amati dai podisti brianzoli in aumento da queste parti dopo la pandemia. Il nuovo passaggio sull’acqua lungo la strada vicinale San Maurizio-Passirano è costato 265mila euro, soldi necessari per la costruzione hi-tech in acciaio a ridotto impatto visivo e “remise en forme“ dei dintorni. L’intervento aveva come obiettivo quello di risolvere le criticità strutturali e idrauliche del ponticello, che fermava tronchi e detriti nell’alveo durante le piene, garantendo "condizioni minime di sicurezza agli amanti della zona". Il progetto aveva ricevuto il via libera dalla Giunta dopo un’indagine geologica.