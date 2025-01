Cultura | Ministro Alessandro Giuli i musei italiani sempre più visitati

Leggi su Ildenaro.it

«Isonopiù, anche durante le festività natalizie. I dati positivi sulle aperture straordinarie di queste festività, in crescita rispetto al 2024, confermano la tendenza degli ultimi anni e il sistema museale italiano risultapiù attrattivo per i cittadinie per i turisti, con una partecipazione incoraggiante anche nei siti meno noti. Un successo che si basa sull’impegno di tutto il personale in servizio neia cui va il mio caloroso ringraziamento». Lo dichiara ildella, commentando i primi dati disponibili relativi agli ingressi neidi inizio anno. Di seguito i primi dati provvisori pervenuti dell’apertura straordinaria del 1 di gennaio, della #domenicalmuseo gratuita del 5 e degli ingressi del 6 gennaio: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo.