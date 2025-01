Quotidiano.net - Nuovo sciopero dei trasporti venerdì 10 gennaio. Orari e disagi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 62024 – Certo, l’Epifania “tutte le feste se le porta via” ma, ahinoi, riporta tutte le incombenze e i problemi della “vita di tutti i giorni” e fra questi ci sono anche gli scioperi, quelli deiin particolare. LoIl sindacato CONFAIL FAISA, come si legge su vari siti delle aziende di trasporto pubblico locale, ha proclamato unodi 4 ore nella giornata di10. Loè stato indetto: “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L., per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro.” GliLocome detto sarà di 4 ore ed è stato indetti nella giornata di10