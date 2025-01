Cityrumors.it - NASPI: si potrà prendere anche senza aver lavorato negli ultimi anni

Non tutti possono ottenere la, eppure esiste una categoria diri a cui è destinatase non lavorano daLa, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è una prestazione economica italiana che è stata introdotta nel 2015, quando venne promossa la riforma sul mercato del lavoro, divenuta famosa nel nostro Paese come Jobs Act. Questa misura è destinata a tutti queiri che hanno perso il lavoro non per una propria volontà.: si– Cityrumors.itIl suo obiettivo è quello di mettere a loro disposizione un sostegno, seppur temporaneo, al reddito nel corso del periodo di disoccupazione. L‘accesso allanon è disponibile a tutti, ma è necessario rispettare alcuni requisiti. Ilre dipendente, infatti, deve almenomaturato 13 settimane di contribuzione nei quattroche hanno preceduto la perdita del lavoro e almeno 30 giorni di lavoro effettivo in tutto l’anno precedente.