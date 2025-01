Pianetamilan.it - Le confessioni di Pioli: “Il Milan mi manca? Sì e no. Tifosi, su Ibra vi dico …”

Leggi su Pianetamilan.it

Stefano, ex allenatore del, oggi tecnico dell'Al-Nassr, ha parlato in esclusiva alla redazione di 'TuttoMercatoWeb'. Ecco, qui di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni. Sul derby Inter-, finale della Supercoppa Italiana di questa sera a Riyadh (Arabia Saudita): "Quando c’è di mezzo ilsono sempre emozionato. Mi aspetto una partita avvincente e bella da vedere".suldi questa stagione: "Ho visto poco delin questa stagione. All’inizio non mi andava di vederlo, era difficile per me. Quindi faccio fatica a dare giudizi in generale: ho visto il secondo tempo di Madrid, giocato bene, una gran vittoria. Invece con la Juventus non è stata una grande partita".sull'augurio che fa al: "Sempre il meglio, per quello che ho vissuto con i miei giocatori.