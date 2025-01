Quotidiano.net - "La vocazione vince sul talento. Ripensare si può"

Ponchia Scegliere è sempre un’impresa. Da ragazzini insostenibile. Forse anche al ministero, con la proroga delle iscrizioni del prossimo anno scolastico, hanno capito che decidere a 13 anni cosa fare della propria vita non è facile. Enrico Galiano, insegnante e scrittore, sa che enorme responsabilità sia accompagnare i ragazzi delle medie al bivio. "Fa sorridere che nell’età in cui devono ancora chiedere il permesso per andare in bagno siano chiamati a prendere una decisione così importante – dice Galiano –. Spero che al ministero ci sia stata davvero questa riflessione e non più banalmente un intoppo burocratico". Dieci giorni in più per ponderare: bastano? "Certo non arriva l’illuminazione. Ma credo che solo in Italia si dia tanto peso alla cosa. Ho in classe una studentessa americana a disagio perché negli Stati Uniti il problema non esiste.